Windows 10 и Windows 11 получили утилиту для создания резервных копий

Windows 10 и Windows 11 получили официальную утилиту для создания резервных копий
Microsoft отдаёт пользователям официальный инструмент для создания резервных копий разных частей операционной системы, её настроек и пользовательских файлов. Утилита доступна для Windows 11 и Windows 10.
Для Windows 10 новое приложение приходит с обновлением KB5029331, которое уже доступно в стабильной ветке системы, предназначенной для всех пользователей.
Чуть ранее, в мае, аналогичная утилита появилась для Windows 11 в бета-ветке, поставлялась со сборкой системы 23466.
Новая программа позволяет создавать бекапы некоторых настроек системы, файлов, установленных приложений, а также тех, что закреплены в меню «Пуск», паролей от Wi-Fi сетей и т.д. Тогда некоторые предполагали, что утилита для бекапа будет доступна только тем, кто пользуется Windows 11. Но теперь Microsoft решила поделиться удобством и с теми, кто пока остаётся верен Windows 10.
Впрочем, высказываются небезосновательные мнения, что для Windows 10 утилиту решили отдать публике, чтобы таким образом облегчить и ускорить миграцию на Windows 11.
Новая утилита умеет сохранять созданные бекапы в вашем облаке OneDrive, привязанном к аккаунту Microsoft. Но при этом утилита из сборки системы 19045.3391 пока не умеет восстанавливать данные из OneDrive-бекапов в отличие от версии для Windows 11.