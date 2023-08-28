Windows 10 и Windows 11 получили утилиту для создания резервных копий

Microsoft отдаёт пользователям официальный инструмент для создания резервных копий разных частей операционной системы, её настроек и пользовательских файлов. Утилита доступна для Windows 11 и Windows 10.

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Для Windows 10 новое приложение приходит с обновлением KB5029331, которое уже доступно в стабильной ветке системы, предназначенной для всех пользователей.

Чуть ранее, в мае, аналогичная утилита появилась для Windows 11 в бета-ветке, поставлялась со сборкой системы 23466.

Новая программа позволяет создавать бекапы некоторых настроек системы, файлов, установленных приложений, а также тех, что закреплены в меню «Пуск», паролей от Wi-Fi сетей и т.д. Тогда некоторые предполагали, что утилита для бекапа будет доступна только тем, кто пользуется Windows 11. Но теперь Microsoft решила поделиться удобством и с теми, кто пока остаётся верен Windows 10.

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Впрочем, высказываются небезосновательные мнения, что для Windows 10 утилиту решили отдать публике, чтобы таким образом облегчить и ускорить миграцию на Windows 11.