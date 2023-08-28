Ученые нашли связь между режимом сна и зарплатой

Ученые из Университета Аалто (Финляндия) установили, что люди, которые от природы предпочитают поздно ложиться спать, имеют больше вредных привычек для здоровья, что связано со снижением заработной платы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Economics and Human Biology.

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Данные, использованные учеными, были взяты из популяционного когортного опроса финнов 1966 года. В итоге авторы располагали информацией о хронотипе 5 тыс. участников, их привычках и размером зарплат. Хронотип — индивидуальные, эволюционно выработанные и генетически предопределенные особенности суточных ритмов организма. Принято выделять жаворонков, сов и людей со смешанным хронотипом.

Исследователи обнаружили, что наличие вечернего хронотипа оказывает косвенное влияние на заработную плату. Люди, которые поздно ложатся спать, более склонны к нездоровому поведению, такому как меньшая физическая активность, курение и употребление большего количества алкоголя. Они также чаще страдают от бессонницы. Это сказывается на их заработной плате – она как правильно меньше, чем у людей-жаворонков.