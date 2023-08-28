Во время поисков Несси в озере Лох-Несс были зафиксированы необъяснимые звуки

В Шотландии завершилась крупнейшая за последние 50 лет экспедиция по поиску Лох-Несского чудовища. Как и следовало ожидать, самого монстра исследователи не обнаружили, однако аппаратура зафиксировала серию звуков, происхождение которых осталось неизвестным.

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В экспедиции приняли участие около 200 человек. Участники использовали беспилотники с инфракрасными камерами и гидроакустические усилители. Аппаратура могла сканировать толщу воды на глубину до 200 метров (самая глубокая точка озера достигает 230 метров).

В ходе поисков подводный гидролокатор зафиксировал четыре звуковых сигнала вблизи замка Аркарт, сообщает Reuters.

«Мы услышали четыре характерных хлопка», – рассказал руководитель поисков Алан Маккенна.

Но сигналы не удалось записать на диктофон, поскольку в ответственный момент он оказался выключен.

Природа звуков осталась неустановленной. Отметим, что предыдущие исследования, в том числе весьма тщательные, не выявляли в озере следов присутствия Несси или любого другого крупного водного вида (например, осетра). Тем не менее, регулярно появляются свидетельства очевидцев, утверждающих, что видели в водах озера какую-то огромную быстро двигающуюся фигуру.