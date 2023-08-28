В Госдуме призвали внести Signal в список иностранных мессенджеров

Роскомнадзору пора включить Signal в список иностранных мессенджеров, а руководителям силовых ведомств провести разъяснительную работу среди своих сотрудников. Об этом в своем аккаунте в соцсетях написал зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

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Ранее в интернете был опубликован ролик с журналистом Такером Карлсоном, в котором он рассказал, как обсудил с коллегой в мессенджере Signal планы взять интервью у российского лидера Владимира Путина, после чего ему позвонил сотрудник Агентства национальной безопасности и пригласил на беседу. Это произошло незадолго до увольнения Карлсона с телеканала Fox News.

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По мнению Горелкина, эта история подтверждает, что у АНБ есть доступ ко всем переписка во всех американских мессенджерах. Он также предположил, что в распоряжении силовиков США есть специальная информационная система, которая позволяет в режиме реального времени мониторить сообщения пользователей по ключевым словам.

«И не нужно считать, что мессенджер Signal — это исключение. Да, его главным преимуществом преподносится сквозное шифрование, но где гарантия, что разработчики не оставили лазейку для АНБ?» — подчеркнул парламентарий.

Он назвал тревожным тот факт, что этим мессенджером пользуются сотрудники российских спецслужб. В некоторых организациях он считается основным для рабочих коммуникаций.

«Думаю, что Роскомнадзору пора включить Signal в список иностранных мессенджеров, а руководителям силовых ведомств провести разъяснительную работу среди своих сотрудников», — заключил Горелкин.

С 1 марта вступили в силу поправки, установившие запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов и предоставления информации, в которой содержатся персональные данные, данные о переводах и вкладов, а также сведения, необходимые для осуществления платежей. Роскомнадзор относит к иностранным девять мессенджеров: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp* и WeChat.