Аналитики предсказали снижение цен на старые iPhone

Осенью 2023 года компания Apple снизит цены на старые смартфоны. Об этом сообщает издание BGR.

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По словам журналистов медиа, американская корпорация ежегодно снижает цены на модели прошлых лет. В связи с этим авторы предсказали, что популярные устройства 2022 и 2021 годов подешевеют — примерно на 100 долларов.

Так, выпущенный в 2022 году iPhone SE будет доступен за 429 долларов, представленный в 2021 году iPhone 13 — за 599 долларов. Модели прошлого поколения также подешевеют: iPhone 14 — до 699 долларов, iPhone 14 Plus — до 799 долларов. Это будет связано с тем, что на рынке появятся новые смартфоны: например, iPhone 15, который будет стоить минимум 799 долларов, и iPhone 15 Pro Max, который должны оценить минимум в 1299 долларов.

Авторы напомнили, что премиальные флагманы Apple не задерживаются в продаже больше, чем на год. В связи с этим после релиза серии iPhone 15 американский IT-гигант должен прекратить производство и продажу iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.