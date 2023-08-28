Магнитные бури сегодня, 28 августа: прогноз геомагнитной обстановки

Магнитные бури изо дня в день влияют на Землю. Вспышки на Солнце регулярно провоцируют возмущения разной силы. Какие-то из них совершенно незаметны, в то время как другие оказывают серьезное воздействие на людей – особенно на тех, кто склонен к метеозависимости. Подробнее об опасности данного явления сегодня, 28 августа читайте в материале «Рамблера».

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Геомагнитный фон 28 августа 2023 года

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По данным экспертов, день 28 августа пройдет относительно спокойно с точки зрения геомагнитной обстановки. Пик геомагнитных бурь ожидается с 12 ночи до трех часов утра и составит три балла. На первые часы 28 августа повлияют вспышки на солнце, которые эксперты наблюдали накануне.

С 3 часов ночи и до 9 утра, а также с 15 часов дня и до полуночи нового дня по московскому времени сила геоударов будет равна 2-м баллам. Данная ситуация характерна для абсолютно нейтральной обстановки.

С 9 утра и до 15 часов дня по московскому времени сила геоударов будет равна 1-му баллу. Это свидетельствует о положительной геомагнитной обстановке или полном магнитосферном штиле.

При этом специалисты предупреждают, что в ближайшие 2-3 дня геомагнитная активность может заметно ухудшиться.

Опасность геомагнитных бурь

По данным некоторых исследований, в период магнитных бурь на солнце наблюдается некоторое повышение смертности от инфаркта миокарда, а также от инсульта. Однако данное повышение можно назвать незначительным – всего 20%.

Тем не менее специалисты подчеркивают, что магнитные бури на солнце могут оказывать пагубное влияние на метеозависимых людей, а также на пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Магнитные бури повышают вязкость крови. Это способствует образованию тромбов, снижает газообмен в организме, провоцирует развитие гипоксии тканей и повышает артериальное давление.

Считается, что магнитные бури на солнце особенно опасны осенью. Это связано с тем, что в осенний сезон стрессоустойчивость организма снижается. Именно поэтому в период магнитных бурь на солнце люди нередко сталкиваются с головокружениями и нервными срывами.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм

Метеочувствительным людям важно отслеживать прогноз магнитных бурь на солнце и предпринимать меры для того, чтобы минимизировать их воздействие.

В частности, специалисты рекомендуют принимать контрастный душ, не злоупотреблять физическими нагрузками, исключить из рациона продукты, которые задерживают жидкость в организме, отказаться от табака и алкоголя.

Водители должны помнить о том, что в период сильных магнитных бурь снижается концентрация внимания, поэтому за рулем нужно проявлять особую бдительность.