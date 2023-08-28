Исследователи выяснили идеальную температуру для спокойного сна

Ученые из Института исследований старения имени Хинды и Артура Маркуса в США установили, что ключом к хорошему сну является поддержание температуры в спальне ночью в пределах 20-25 °C. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal Science of the Total Environment (JSTE).

Именно в этом температурном диапазоне сон будет наиболее эффективным и безмятежным. Если температура будет выше или ниже, то качество сна снизится. В исследовании приняли участие 50 человек в возрасте 65 лет и старше. Они носили трекеры сна в течение полутора лет, а также заполняли дневник оценки качества сна. Ученые также располагали информацией о температуре в спальне участников.