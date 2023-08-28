«Одноклассники» запустили сервис для сбора ошибок в приложениях

«Одноклассники» запускают уникальный сервис Tracer для разработчиков, который помогает находить технические проблемы в мобильных приложениях на Android и iOS и создавать автоматические отчеты об ошибках. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Помимо стандартных функций — сбора данных об ошибках, зависаниях и другой базовой статистики о стабильности работы приложения, — сервис позволяет быстро искать проблемы внутри разделов и модулей программ. С помощью Tracer можно в реальном времени находить ошибки, связанные с одной из наиболее частых причин сбоев в приложении — утечками памяти.

Еще одна особенность Tracer — возможность оперативно увидеть, как работает код в уже функционирующем приложении. Сервис помогает находить «узкие» места в производительности с учетом всех особенностей устройства пользователя, даже те, которые невозможно воспроизвести локально у разработчика или обнаружить на этапе тестирования.

«Мы хотим дать российским разработчикам альтернативу действующим западным сервисам, так как считаем, что наше решение лучше по многим параметрам. Оно быстрее работает, лучше ищет ошибки и указывает на них, оно локализовано. Также у нас русскоязычная поддержка разработчиков 24/7. В планах значительное расширение функциональности сервиса», — сказано в тексте.