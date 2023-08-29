Ученый РАН рассказал о влиянии суперлуния на сейсмическую активность

Учёный РАН Кособоков рассказал о влиянии суперлуния на сейсмическую активность
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков рассказал в беседе с RT о влиянии суперлуния на сейсмическую активность.
«Безусловно, когда Луна находится на своём ближайшем расстоянии до Земли, то гравитационная сила больше обычного, но наши исследования показывают, что связи сильнейших землетрясений мира с положением Луны или Солнца не наблюдается. Нельзя утверждать, что есть даты, по которым землетрясения предпочитают происходить. Научно обоснованных предположения о том, что что-то в этот раз произойдёт, нет», — отметил собеседник RT.
При этом он добавил, что Луна в этот раз действительно будет ближе всего.
«Её даже называют Blue Moon, потому что она при этом будет значительно более яркая, чем обычно», — рассказал эксперт.
Специалист подчеркнул, что землетрясения провоцируются не только Луной, но и другими обстоятельствами: тектоническими процессами, напряжениями, которые создаются в конкретном районе в конкретной зоне разломов.
«Сейчас обстановка довольно обычная после этих ужасных землетрясений в Турции, ничего серьёзного пока не наблюдается», — заключил он.