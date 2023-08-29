Ученый РАН рассказал о влиянии суперлуния на сейсмическую активность

«Безусловно, когда Луна находится на своём ближайшем расстоянии до Земли, то гравитационная сила больше обычного, но наши исследования показывают, что связи сильнейших землетрясений мира с положением Луны или Солнца не наблюдается. Нельзя утверждать, что есть даты, по которым землетрясения предпочитают происходить. Научно обоснованных предположения о том, что что-то в этот раз произойдёт, нет», — отметил собеседник RT.