В Китае показали флагманский смартфон Realme с 24 ГБ оперативной памяти

Компания Realme представила в Китае флагманский смартфон GT5 с мощным железом и необычным дизайном. Об этом сообщает Telegram-канал Equal Leaks.

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Realme GT5 получил цельную стеклянную заднюю панель с увеличенным по сравнению с предшественником прозрачным «окном» справа от камер. За ним можно рассмотреть муляж чипа и другое «железо» устройства, а также подсветку, разделенную на несколько элементов. Она умеет оповещать пользователя о входящих звонках и уведомлениях.

Новинка оснащена флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью стандарта LPDDR5X и быстрым встроенным накопителем UFS 4.0. Для смартфона также заявлены система охлаждения площадью 20827 кв. мм. и выделенный чип для дисплея Pixelworks X7, отвечающий за качество картинки.

Realme GT5 получил 6,74-дюймовый OLED-дисплей с 1,5K-разрешением (2772х1240) с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. Также отмечается наличие высокочастотной пульсации ШИМ на 2160 Гц и частоты дискретизации сенсорного слоя до 2000 Гц.

Основная камера в смартфоне Sony IMX890 с разрешением 50 Мп оснащена оптической стабилизацией (OIS) и дополнена ультраширокоугольным сенсором IMX355 на 8 Мп и макромодулем с разрешением 2 Мп. Селфи-камера представлена датчиком на 16 Мп.

Новинка выйдет в двух модификациях. Первая предложит зарядку мощностью 240 Вт и аккумулятор емкостью 4600 мАч, в то время как вторая получит батарею на 5240 мАч с зарядкой мощностью 150 Вт.

Из прочих особенностей выделяют наличие Wi-Fi 7, NFC, стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos и предустановленную систему Realme UI 4.0 на базе Android 13.