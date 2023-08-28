Lenovo выпустила мощный игровой ноутбук с GeForce RTX 4060

Компания Lenovo анонсировала в Китае игровой ноутбук Legion R7000 2023 с мощным «железом», стоимость которого заметно ниже многих конкурентов.

© Lenovo

За производительность компьютера отвечает восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7735H и современная видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop на 8 ГБ. Ноутбук также получил IPS-экран диагональю 15,6 дюйма с 2,5K-разрешением и частотой обновления изображения 165 Гц. Объем оперативной памяти DDR5-4800 в базовой комплектации составляет 16 ГБ, а SSD-накопитель PCIe 4.0 предлагает емкость на 512 ГБ.

Базовая модификация Lenovo Legion R7000 2023 предлагается по цене в 6,3 тыс. юаней (около 81,7 тыс. руб.), тогда как при доплате 849 юаней (11 тыс. руб.) ноутбук будет оснащаться дополнительными 16 ГБ ОЗУ и еще одним SSD на 1 ТБ. В продажу новинка поступит уже 6 сентября.