«Госуслуги» стали доступны через голосового помощника «Алису»

Госуслуги с Роботом Максом теперь доступны на умных устройствах с Алисой. Как сообщили "РГ" в Минцифры, Макс расскажет, как воспользоваться нужным сервисом, пришлёт ссылку в приложение "Госуслуги" или, если нужно, сам подаст заявление.

Как пояснили в Минцифры, таким способом можно получить выписку из материнского капитала, выписку о лицевом счёте в Социальном фонде, выписку из трудовой книжки и справку о размере пенсии.

Ещё у Макса можно узнать о штрафах или спросить, как получить услуги. В дальнейшем число доступных в голосовом помощнике сервисов будет расширяться. Задать вопрос можно на любом устройстве с Алисой, а также в Браузере, Навигаторе или приложении Яндекса.

Чтобы воспользоваться Госуслугами при помощи "Алисы", нужно авторизоваться на Госуслугах или войти в мобильное приложение "Госуслуги". Затем написать в чат Роботу Максу: "Алиса" и нажать "Связать аккаунты", после чего в ответном сообщении придет код доступа.

Затем Попросите "Алису" запустить Госуслуги или позвать Робота Макса и произнесите код доступа.

Узнать интересующую информацию о госуслугах, можно, сказав: "Алиса, спроси у Робота Макса…" или "Алиса, запусти Госуслуги"

Связь аккаунтов происходит без передачи персональных данных. Через 12 месяцев ее нужно будет подключить заново. Если запросов к Алисе не будет в течение трех месяцев, связь отключится автоматически.