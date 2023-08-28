Новый флагман Huawei показали на шпионских фото с завода

В китайской соцсети Weibo появились шпионские снимки с завода, на которых показаны флагманские смартфоны Huawei Mate 60. Об этом сообщает портал MyDrivers.

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На опубликованных в сети фотографиях можно увидеть, как смартфоны после сборки расфасованы в специальные палетты, ожидая следующего этапа — упаковки. Данная утечка подтвердила ранние инсайды касательно дизайна смартфона, которому приписывают двуцветную заднюю крышку из стекла и экокожи, а также круглый блок камеры с надписью X-mage.

По слухам, Huawei Mate 60 получит чип Snapdragon 8 Gen 2 с поддержкой 5G и спутниковой связи, 6,78-дюймоый OLED-экран с загнутыми гранями. Смартфон могут оснастить флагманским 50-мегапиксельнм сенсором Sony IMX989 с 10-ступенчатой переменной диафрагмой, телеобъективом на 64 Мп с 3,5-кратным оптическим приближением и ультраширокоугольным модулем с разрешением 13 Мп. Стоимость устройства в базовой должна составить не менее $1 тыс. (около 94,7 тыс. руб.).

Weibo

Ожидается, что презентация Huawei Mate 60 состоится незадолго до премьеры iPhone 15. Точные сроки пока не раскрываются.