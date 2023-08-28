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Новый флагман Huawei показали на шпионских фото с завода

В китайской соцсети Weibo появились шпионские снимки с завода, на которых показаны флагманские смартфоны Huawei Mate 60. Об этом сообщает портал MyDrivers.

Новый флагман Huawei показали на шпионских фото с завода
© Weibo

На опубликованных в сети фотографиях можно увидеть, как смартфоны после сборки расфасованы в специальные палетты, ожидая следующего этапа — упаковки. Данная утечка подтвердила ранние инсайды касательно дизайна смартфона, которому приписывают двуцветную заднюю крышку из стекла и экокожи, а также круглый блок камеры с надписью X-mage.

По слухам, Huawei Mate 60 получит чип Snapdragon 8 Gen 2 с поддержкой 5G и спутниковой связи, 6,78-дюймоый OLED-экран с загнутыми гранями. Смартфон могут оснастить флагманским 50-мегапиксельнм сенсором Sony IMX989 с 10-ступенчатой переменной диафрагмой, телеобъективом на 64 Мп с 3,5-кратным оптическим приближением и ультраширокоугольным модулем с разрешением 13 Мп. Стоимость устройства в базовой должна составить не менее $1 тыс. (около 94,7 тыс. руб.).

Weibo

Ожидается, что презентация Huawei Mate 60 состоится незадолго до премьеры iPhone 15. Точные сроки пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что Apple проведет осенью две презентации.

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