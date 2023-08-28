SpaceX уже вывела на орбиту более 5000 спутников Starlink

Компания SpaceX запустила на орбиту еще 22 своих интернет-спутника Starlink. По словам астрофизика и специалиста по спутниковому слежению Джонатана Макдауэлла, это была знаковая миссия для SpaceX, поскольку общее количество спутников Starlink, запущенных компанией на сегодняшний день, превысило 5000. До последнего запуска их было 4983.

Спутники стартовали на ракете Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде в 01:05 по Гринвичу в воскресенье, 27 августа. Примерно через 8,5 минуты первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю для приземления на беспилотную платформу SpaceX, который находился в Атлантическом океане. Согласно описанию миссии SpaceX , это был третий запуск и посадка этой конкретной ракеты-носителя. 22 спутника Starlink были выведены на низкую околоземную орбиту (НОО) примерно через 65 минут после запуска.

Этот запуск Starlink последовал за другой миссией SpaceX с космического побережья Флориды: компания запустила миссию Crew-7 из четырех астронавтов к Международной космической станции из Космического центра НАСА Кеннеди рано утром в субботу. Космический корабль Crew Dragon с четырьмя членами экипажа успешно пристыковался к МКС, о чем мы уже сообщали.