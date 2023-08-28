Ученые нашли альтернативного виновника глобального потепления

Экспертами выдвинута версия, которая объясняет температурные рекорды, установленные в различных частях света в текущем году. Они считают, что всему виной может быть масштабное извержение вулкана Хунга, произошедшее в январе 2022 года в Тихом океане, пишут авторы журнала Nature.

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Вулкан Хунга Тонга–Хунга Хаапай находится в южной части Тихого океана приблизительно в 65 километрах от главного острова полинезийского государства Тонга. Произошедшее в январе минувшего года землетрясение стало крупнейшим в истории человечества, однако не привлекло к себе всеобщего внимания, так как сам взрыв произошел под водой.

Цунами, которое поднялось вследствие извержения, достигло берегов Японии, а также обеих Америк. При этом вулканический пепел поднялся на высоту в 58 километров и достиг мезосферы.

В итоге взаимодействия расплавленной магмы с водой в атмосферу Земли было выброшено много пара, который также является парниковым газом и может эффективно удерживать тепло вокруг Земли. Помимо того, вулканические выбросы содержали и иные газы, в том числе углекислый.