Ученые нашли альтернативного виновника глобального потепления

Nature: учеными найден альтернативный виновник глобального потепления
Экспертами выдвинута версия, которая объясняет температурные рекорды, установленные в различных частях света в текущем году. Они считают, что всему виной может быть масштабное извержение вулкана Хунга, произошедшее в январе 2022 года в Тихом океане, пишут авторы журнала Nature.
Вулкан Хунга Тонга–Хунга Хаапай находится в южной части Тихого океана приблизительно в 65 километрах от главного острова полинезийского государства Тонга. Произошедшее в январе минувшего года землетрясение стало крупнейшим в истории человечества, однако не привлекло к себе всеобщего внимания, так как сам взрыв произошел под водой.
Цунами, которое поднялось вследствие извержения, достигло берегов Японии, а также обеих Америк. При этом вулканический пепел поднялся на высоту в 58 километров и достиг мезосферы.
В итоге взаимодействия расплавленной магмы с водой в атмосферу Земли было выброшено много пара, который также является парниковым газом и может эффективно удерживать тепло вокруг Земли. Помимо того, вулканические выбросы содержали и иные газы, в том числе углекислый.
В материале говорится, что насыщение атмосферы парами воды и газами и стало причиной резкого потепления, итоги которого сойдут на нет на протяжении ближайших пяти лет, пишет издание «Аргументы и Факты».