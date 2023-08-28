Huawei представила умную настольную лампу

В эпоху умных домов и интернета вещей, компания Huawei не остаётся в стороне. В сотрудничестве с брендом Darren, китайский производитель выпустил настольную лампу Smart Selection Darren Smart Desk Lamp 3 Pro.

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Новинка обладает минималистичным дизайном и эргономичным корпусом, который можно регулировать в различных направлениях. Сенсорная панель на корпусе позволяет легко переключать режимы работы и яркость. К тому же, устройство может функционировать как ночник.

Основу лампы составляет светильник SSDT третьего поколения с 96 LED-элементами. Он обеспечивает равномерное освещение стола шириной до 1,2 метра.

Gizmochina

Лампа также оснащена датчиком освещённости, который автоматически регулирует яркость. Пользователи могут устанавливать напоминания об отдыхе и получать отчёты об использовании устройства через мобильное приложение.

Ещё одной интересной особенностью девайса является возможность быстрого сопряжения со смартфонами на базе HarmonyOS.

Gizmochina