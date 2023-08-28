К Земле приближается комета Нишимура

Комета Нишимура летит к Земле, говорится на сайте Московского планетария. Объект пройдет на ближайшем расстоянии от планеты 13 сентября. По словам астрономов, есть вероятность, что он станет видимым невооруженному глазу в середине месяца.

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«В момент прохождения перигелия (середина сентября) яркость кометы прогнозируется на уровне 2-3 й звездной величины <…> Итак, недавно открытая комета C/2023 P1 (Нишимура), возможно, станет видима невооруженным глазом к середине сентября», — говорится в сообщении.

С каждой ночью комета становится все ярче, отметили в планетарии. В настоящий момент она достигла 10-й звездной величины. Наблюдать ее пока можно лишь в телескопы.

Комету открыл в начале августа японский астроном Хидео Нишимура. До определенного времени сияние Солнца перебивало след объекта, поэтому он оставался невидимым.