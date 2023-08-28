Историк космонавтики оценил затраты на повторный запуск «Луна-25»

Затраты на повторное воспроизведение и запуск миссии «Луна-25» могут составить порядка 4-5 миллиардов рублей. Об этом заявил историк космонавтики Александр Железняков в беседе с РИА Новости.

Специалист подчеркнул, необходимо будет что-то подправить в свете работы над ошибками. Однако срок создания второй такой станции будет меньше, чем понадобилось для постройки «Луны-25». Железняков напомнил, что, по его расчетам, стоимость создания потерпевшей аварию «Луны-25» составила 12,6 миллиарда рублей.

19 августа российская АМС «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.