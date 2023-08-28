Разработчик Astra Linux создаст аналог GitHub

АО «Группа Астра» (головное юрлицо разработчика ОС Astra Linux ООО «Русбитех-Астра») выкупило 26% ООО «Ресолют», создателя платформы для хранения открытого исходного кода и совместной разработки GitFlic, сообщает «Коммерсант». Был проведён первый этап сделки, по итогам второй части «Группа Астра» получит ещё 51%.

Сумма сделка не раскрывается. Генеральный директор «АФИ Капитала» Алексей Гориславец предполагает, что она может составлять 5 млн руб., если пакет выкуплен номинально, если же «Группа Астра» получила контроль, то 10 млн руб.

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Но источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией утверждает, что названные цифры сильно занижены. Один из топ-менеджеров отечественной IT-компании считает, что сделка была осуществлена для приобретения команды разработчиков, а 51% в «Ресолюте» оценивает в 50 70 млн руб.

Генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев объяснил изданию, что сделка стала частью проекта по созданию аналога зарубежных репозиториев GitHub, GitLab и BitBucket.

«Компания уже работает над платформой, которая будет представлять собой законченную среду с комбинацией инструментов управления исходными кодами, тестированием, автоматизацией, документацией, фреймворком, шаблонами разработки», — рассказал он.

В прошлом году после наложения санкций российские разработчики столкнулись с ограничениями в доступе к GitHub. После начала СВО GitHub заблокировал аккаунты ряда частных пользователей, компаний и банков. Минэкономики инициировало создание независимого репозитария ещё в 2020 году, в 2022 году к идее вернулись, официальный состав участников стал известен в 2023 году.

Таким образом, «Группа Астра» включится в гонку по разработке российского репозитория открытого кода. Сейчас в ней участвуют ДИТ Москвы (Mos.Hub), «Ростелеком» («РТК-Феникс») и Минцифры.