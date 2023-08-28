Названа причина отмены запуска первого японского лунного модуля
Запуск первого лунного модуля SLIM Японии был отменен по причине сильного ветра, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Никкэй».
Он готовился Японским аэрокосмическим агентством совместно с компанией Mitsubishi Heavy Industries. Для успешного запуска необходима определенная сила ветра в атмосфере. За несколько минут до объявления об отмене запуска в районе космодрома были благоприятные погодные условия.
Первый японский лунный модуль на ракете-носителе H2A должен был быть запущен с космодрома Танэгасима. Это первый запуск после неудачи с новой ракетой Н3 в марте текущего года.
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