Ученый раскрыл главный принцип работы аварийной комиссии «Луны-25»

Аварийная комиссия «Луны-25» объединила независимых экспертов, которые не собираются ничего скрывать. Об этом заявил РИА Новости ученый, ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

«Я вас уверяю, что межведомственная комиссия ничего скрывать не будет, потому что там люди действительно независимые», — отметил Эйсмонт.

Он дал гарантии «как бывший участник» подобного расследования. Ранее Эйсмонт уточнил, что трудности у российской космической станции начались еще до того, как аппарат попытался зайти на предпосадочную орбиту, поэтому нужно было отменить маневр. Он счел «не наилучшим» принятое в дальнейшем решение по «Луне-25».

Аварийная комиссия по «Луне-25» начала работу 21 августа. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. До этого он назвал причину крушения станции. По словам Борисова, перед аварией двигатель вместо запланированных 84 отработал 127 секунд.