Япония перенесла запуск модуля SLIM на Луну

Запуск средней ракеты-носителя H2A с первым японским спускаемым модулем для исследования Луны Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) снова перенесли. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

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Отмечается, что запуск перенесли из-за сильного порывистого ветра в районе космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Ракету планировали запустить в 09:26 по местному времени (03:26 мск). О переносе объявили за 20 минут до старта ракеты.

Модуль SLIM, который весит 200 килограммов, достигает 2,4 метра в высоту. Он предназначен для изучения рельефа лунной поверхности и определения элементного состава горных пород на естественном спутнике Земли. Если миссия окажется успешной, Япония станет пятой страной в мире, которой удастся совершить мягкую посадку на поверхность Луны.

В пятницу, 25 августа, стало известно, что запуск ракеты с модулем SLIM перенесли на 28 августа из-за плохих погодных условий. Запуск могут осуществить в период до 15 сентября.