Продукция Apple может подорожать из-за напряженности между США и КНР

Продукция Apple может вырасти в цене из-за напряженности в отношениях США и Китая . Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Поскольку отношения между США и Китаем ухудшаются, новые производственные площадки меняют способ производства устройств Apple... Это раскол глобальной цепочки поставок, который грозит ростом цен для обширной потребительской базы Apple", – указано в сообщении.

Отмечается, что детали для продукции Apple на фоне растущего напряжения между странами доставляются из других государств, собираются в разных местах и отправляются в разные точки мира. Агентство подчеркивает, что производители, поставщики и бренды сталкиваются с проблемами из-за производства в менее устоявшихся регионах и из-за управления множеством разных точек выпуска и приема продукции.