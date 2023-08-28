В Китае нашли дракона из раковин мидий возрастом более 5 тысяч лет

Китайские археологи нашли фигурку панцирного дракона из раковин мидий возрастом более пяти тысяч лет в ходе раскопок в городе Чифэн на территории Внутренней Монголии. Находка поможет заполнить пробел в знаниях о символизме раннего периода культуры Хуншань.

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Найденный дракон состоит из нескольких раковин мидий и составляет в длину около 20 сантиметров. По словам президента Института культурных реликвий и археологии Внутренней Монголии Сун Цзиньшаня, этот артефакт появился раньше, чем знаменитый китайский дракон С-образной формы, сделанный из нефрита. Кроме того, фигурка выполнена намного реалистичнее, чем более поздние изделия в виде драконов.

Вместе с драконом были найдены фрагменты двух керамических изделий, типичных для культуры Хуншань. Археологи также обратили внимание, что место, где были найдены артефакты, не было гробницей. По мнению ученых, участок раскопок обладал сакральным значением для населения одной из древних деревень, пишет издание Global Times.