Новый iPad «встряхнет» рынок планшетов

Apple разрабатывает четыре новых iPad Pro, которые должны «встряхнуть рынок планшетов, находящийся в глубоком упадке». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По данным Bloomberg, новые iPad Pro носят кодовые названия J717, J718, J720 и J721. Они будут иметь диагонали экранов 11 и 13 дюймов и появятся на рынке в 2024 году.

Издание пишет, что новые iPad Pro перейдут на новейший чипсет М3 и станут первыми планшетами в истории Apple с OLED-дисплеями. В качестве референса указывается «более четкая, яркая и точна в передаче цветов» матрица iPhone X от 2017 года.

Также, по данным журналистов, новые iPad Pro получат обновленную подключаемую клавиатуру Magic Keyboard. Она, по слухам, сделает планшет еще более схожим с MacBook. Как минимум в ней увеличится площадь трекпада. Площадь трекпада в текущей версии Magic Keyboard многих не устраивает.

Новые iPad, как пишет Bloomberg, подтолкнуть продажи iPad в верх. На данный момент iPad среди всех устройств приносят Apple наименьшую часть прибыли.