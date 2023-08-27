Крупнейшее суперлуние этого года смогут наблюдать москвичи с 30 на 31 августа
Москвичи и гости столицы смогут увидеть суперлуние в Москве в ночь с 30 на 31 августа.
В этот период Луна будет находиться на максимально близком расстоянии от Земли. Как отмечают астрономы, это полнолуние станет самым ярким в 2023 году.
Пик астрономического события придется на 4:35 31 августа, пишет Telegram-канал «Мослента».
Последний раз жители Москвы наблюдали суперлуние 3 июля. Как сообщают специалисты, в такие моменты Луна может визуально изменить цвет на оранжевый, розовый или красный. Это объясняется отражением солнечного света через слои атмосферы Земли.
Также в июле метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в августе жителей столичного региона ожидает сразу два суперлуния. Первое лунное явление — «Осетровое» — прошло в ночь на 1 августа. А второе суперлуние москвичи смогут увидеть в ночь на 30 августа.
Яркую Луну можно наблюдать, как правило, за день до суперлуния и сутки после него. В это время значительная часть планеты освещается солнечным светом. Нумеролог Евгения Белова рассказала «Вечерней Москве», для кого представляет опасность это явление и кому следует сохранять особую осторожность.