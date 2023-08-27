Китайский язык будут включать в программы российских научных вузов

Китайский язык включат в программы обучения в вузах, которые готовят российских исследователей. Об этом 27 августа заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.

При этом он подчеркнул важность сохранить русский язык как один из нескольких языков общения ученых.

Фурсенко обратил внимание, что введение в Московском физико-техническом университете китайского языка вызвало сопротивление. При этом он подчеркнул, что в мире на нем публикуется примерно 30 процентов научной литературы.

«Мы хотим оставаться в (научном) тренде? Давайте будем двигаться. Насилия не будет, мы будем убеждать, но при этом мы будем двигаться в этом направлении, если мы хотим быть конкурентоспособными», — цитирует РИА «Новости» помощника президента.