Китайский язык будут включать в программы российских научных вузов

Фурсенко заявил, что китайский язык включат в программы научных вузов
Китайский язык включат в программы обучения в вузах, которые готовят российских исследователей. Об этом 27 августа заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.
При этом он подчеркнул важность сохранить русский язык как один из нескольких языков общения ученых.
Фурсенко обратил внимание, что введение в Московском физико-техническом университете китайского языка вызвало сопротивление. При этом он подчеркнул, что в мире на нем публикуется примерно 30 процентов научной литературы.
«Мы хотим оставаться в (научном) тренде? Давайте будем двигаться. Насилия не будет, мы будем убеждать, но при этом мы будем двигаться в этом направлении, если мы хотим быть конкурентоспособными», — цитирует РИА «Новости» помощника президента.
Ранее глава Комитета палаты регионов по социальной политике Инна Святенко заявила о растущей популярности китайского языка в России. По ее данным, в прошлом учебном году китайский язык изучали 88 тысяч студентов и школьников из РФ.