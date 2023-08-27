Появилось подтверждение утекшей даты презентации iPhone 15

Техноблогер и инсайдер, выступающий в соцсетях под псевдонимом Majin Bu, утверждает, что презентация серии смартфонов iPhone 15 состоится 12 сентября.

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Инсайдер ссылается на внутренние документы Apple, которыми с ним поделился один из источников. Блогер опубликовал их скриншоты, и на них видно, что некое NPl запланировано на 12 сентября. Точное время начала мероприятия – 12:00 по тихоокеанскому времени.

«По словам источника, попросившего меня сохранить его анонимность, мероприятие Apple состоится 12 сентября. Я не могу быть на 100% уверен в этой информации, но вот скриншоты», – написал Majin Bu.

По его словам, аббревиатура NPl расшифровывается, как New Product Launch, то есть «запуск нового продукта». Если дата верна, то Apple в этот день должна представить новые iPhone и Apple Watch.

Первым о дате 12 сентября в контексте осенней презентации Apple заявил инсайдер и журналист Марк Гурман. Гурман является одним из самых надежных поставщиков информации о делах IT-корпорации в Купертино.