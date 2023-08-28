Google Chrome сможет зачитывать веб-страницы вслух
Компания Google разрабатывает функцию преобразования текста в речь для режима чтения браузера Chrome, которая позволяет браузеру читать содержимое веб-страниц вслух.
По словам пользователя X Leopeva64, эта функция в настоящее время доступна только в экспериментальной версии Chrome Canary от Google. При просмотре статьи в режиме чтения следует нажать кнопку воспроизведения вверху, чтобы Google прочитал пользователю текст вслух. Leopeva64 также поделилась на Reddit видео, демонстрирующим эту функцию, которое показывает, что эта функция находится в стадии разработки, поскольку голос звучит механически.
FBM.ru
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