Google Chrome сможет зачитывать веб-страницы вслух

По словам пользователя X Leopeva64, эта функция в настоящее время доступна только в экспериментальной версии Chrome Canary от Google. При просмотре статьи в режиме чтения следует нажать кнопку воспроизведения вверху, чтобы Google прочитал пользователю текст вслух. Leopeva64 также поделилась на Reddit видео, демонстрирующим эту функцию, которое показывает, что эта функция находится в стадии разработки, поскольку голос звучит механически.