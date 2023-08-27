Ученые предложили лечить кариес с помощью стволовых клеток

Вместо пломбы вводить в пораженную кариесом зону стволовые клетки предложили американские ученые. В своих экспериментах они показали, что такие клетки можно превратить в специализированные клетки, формирующие зубную эмаль и твердую ткань зуба.

Напомним, что стволовые клетки постоянно используются каждым человеком в течение всей жизни. Они играют важную роль в постоянном процессе обновления организма, помогая нам оставаться здоровыми, регенерируя "старую" ткань. С возрастом количество этих клеток уменьшается в ходе естественного процесса старения. Естественно, что наука пытается использовать удивительное свойство стволовых клеток превращаться в любые органы. И в ряде случаев это дает результат, однако пока вопросов остается, чем ответов.

Дело в том, что во многих областях медицины использование стволовых клеток до сих пор не дало надежных результатов, эффективность этого метода лечения не доказана, зато известны случаи возникновения опухолей в результате пересадки донорских стволовых клеток.