В России заметили значительный рост спроса на ноутбуки и смартфоны

В России увеличился спрос на ноутбуки, смартфоны и оргтехнику. Об этом пишут «Известия».

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В частности, в июле и в первые недели августа продажи компьютеров в среднем по стране выросли на 20 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Количество же проданных смартфонов в филиалах одного из операторов мобильной связи увеличилось в два раза.

Основной причиной повышенного спроса в августе ритейлеры называют приближение нового учебного года. Также высокие продажи стали следствием отложенного спроса на гаджеты для детей, еще одним фактором стал рост курса валют.