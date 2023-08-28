Ученые предложили вместо пломб лечить зубы стволовыми клетками

Американские ученые провели исследование и предложили восстанавливать зубы при помощи стволовых клеток.

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Биологи из Вашингтонского университета во главе с Аннель Рухола-Бейкер представили новую методику восстановления зубов. По словам специалистов, стоволовые клетки способны преобразовываться в разные типы клеток человеческого организма. В частности, в ходе эксперимента ученые протестировали возможность превращения стволовых клеток в амелобласты – клетки, которые формируют зубную эмаль.

Было установлено, что подобные амелобласты синтезируют те же белки, что и настоящие. Помимо этого, другие стволовые клетки были преобразованы в одонтобласты – клетки, отвечающие за производство дентина, твердой ткани под эмалью зуба. Совместное выращивание амелобластов и одонтобластов привело к созданию органоидов – микроскопических структур. Они успешно синтезировали химические компоненты эмали. Вместе с тем присутствие обоих типов клеток влияло на активацию генов, кодирующих белки эмали. Это способствовало более эффективному процессу восстановления.

На следующем этапе американские ученые планируют усовершенствовать процесс с целью начала клинических испытаний. Они рассчитывают, что совсем скоро биологические имплантаты на основе органоидов будут использоваться для регенерации поврежденных зубов, пишет издание The Economist.