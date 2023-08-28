Ученые предложили вместо пломб лечить зубы стволовыми клетками

Американские ученые провели исследование и предложили восстанавливать зубы при помощи стволовых клеток.
Биологи из Вашингтонского университета во главе с Аннель Рухола-Бейкер представили новую методику восстановления зубов. По словам специалистов, стоволовые клетки способны преобразовываться в разные типы клеток человеческого организма. В частности, в ходе эксперимента ученые протестировали возможность превращения стволовых клеток в амелобласты – клетки, которые формируют зубную эмаль.
Было установлено, что подобные амелобласты синтезируют те же белки, что и настоящие. Помимо этого, другие стволовые клетки были преобразованы в одонтобласты – клетки, отвечающие за производство дентина, твердой ткани под эмалью зуба. Совместное выращивание амелобластов и одонтобластов привело к созданию органоидов – микроскопических структур. Они успешно синтезировали химические компоненты эмали. Вместе с тем присутствие обоих типов клеток влияло на активацию генов, кодирующих белки эмали. Это способствовало более эффективному процессу восстановления.
На следующем этапе американские ученые планируют усовершенствовать процесс с целью начала клинических испытаний. Они рассчитывают, что совсем скоро биологические имплантаты на основе органоидов будут использоваться для регенерации поврежденных зубов, пишет издание The Economist.
Ранее стало известно, что японские ученые разработали препарат, который позволит людям выращивать новые зубы. Это средство способствует появлению в организме антител, нейтрализующих белок USAG-1, который ограничивает рост зубов.