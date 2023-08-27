Индия и Япония активизируют работы по совместной миссии LUPEX на Луну

Индия и Япония на фоне успеха программы Chandrayaan-3 активизируют работы по совместной миссии Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX) на Луну. Об этом сообщает Nikkei.

В рамках проекта Дели и Токио планируют отправить в 2025 финансовом году (завершится 31 марта 2026-го) в район южного полюса Луны спускаемый аппарат с ровером, которые займутся поиском на естественном спутнике Земли водяного льда. Для этого Индия предоставит спускаемый аппарат, а Япония — ракету и планетоход с высокотехнологичными научными приборами.