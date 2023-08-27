Первый толчок для рака: Названа еда, вызывающая агрессивный рак быстрее жареного
К вероятным факторам риска рака, которые получили доказательства в рамках нескольких научных исследований, относится повышенное употребление животных жиров. Риск развития онкологии повышается, даже если человек отказывается от жареной пищи, но при этом в его рационе регулярно присутствуют жирное мясо, копчености. Об этом пишет в своем Telegram-канале хирург, андролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян, отмечая, что категорически отказываться от мяса не нужно, но есть его стоит в "разумных количествах, требуемых организму в день, а также потреблять больше овощей и фруктов".
При этом толчком к началу рака может стать и малоподвижный образ жизни.
"Малоподвижный образ жизни или сидячая работа тоже оказывают большое влияние на развитие опухоли мочеполовых органов. В этом случае происходит застой кровообращения в малом тазу и клетки испытывают кислородное голодание", - отметил специалист.
В результате клетки "начинают меняться и приобретают новые функции, что и является толчком для начала роста опухоли", подчеркнул врач.
Марк Гадзиян также отметил, что к установленным факторам риска рака (то есть, они доказаны множеством исследований) относится возраст. Так, если брать злокачественную опухоль мочеполовых органов, то приблизительно семьдесят процентов лиц старше пятидесяти лет имеют гистологические признаки рака.
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