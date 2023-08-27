Первый толчок для рака: Названа еда, вызывающая агрессивный рак быстрее жареного

К вероятным факторам риска рака, которые получили доказательства в рамках нескольких научных исследований, относится повышенное употребление животных жиров. Риск развития онкологии повышается, даже если человек отказывается от жареной пищи, но при этом в его рационе регулярно присутствуют жирное мясо, копчености. Об этом пишет в своем Telegram-канале хирург, андролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян, отмечая, что категорически отказываться от мяса не нужно, но есть его стоит в "разумных количествах, требуемых организму в день, а также потреблять больше овощей и фруктов".