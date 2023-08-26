В Шотландии начались крупнейшие за 50 лет поиски Лох-Несского чудовища

Около 200 охотников на монстров, вооруженных беспилотниками, присоединились к крупнейшим за последние 50 лет поискам легендарного шотландского существа из озера Лох-Несс, сообщает газета The New York Times.

© Российская Газета

Поисковики оснащены намного лучше, чем их предшественники. Они используют летающие и подводные дроны для обследования озера глубиной 24 метра и длиной порядка 60 километров. В их распоряжении находятся также инфракрасные камеры для определения тепловых точек и гидрофон, который может улавливать акустические сигналы на глубине 18 метров под поверхностью озера.

Это не просто люди "с биноклем и коробкой бутербродов", настаивает глава Лох-Несского центра Пол Никсон. По его словам, эта экспедиция является самой тщательно продуманной за 1300-летнюю историю поисков Несси.

Неуловимое чудовище, ласково прозванное "Несси", является неотъемлемой частью шотландского фольклора и, как полагают, обитает в глубоком озере в Шотландском нагорье. Легендарный зверь ускользнул от поимки 6 веке. Современный миф о Несси зародился совсем недавно. В 1933 году менеджер отеля заявил, что видел в озере существо, похожее на кита.