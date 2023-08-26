Стали известны полные характеристики новых смартфонов Redmi Note 13 Pro

В базе Китайского сертификационного центра телекоммуникационного оборудования (TENAA) появились подробные характеристики еще невышедших смартфонов Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+ от суббренда Xiaomi. Об этом сообщает портал MySmartPrice.

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Согласно источнику, смартфоны получат во многом схожие характеристики: их оснастят 6,7 дюймовыми OLED-дисплеями с 1,5K-разрешением (2712х1220 пикселей) с частотой обновления изображения 144 Гц.

Встроенная память устройств будет представлена хранилищем емкостью от 128 ГБ до 1 ТБ. Оперативная память в Redmi Note 13 Pro будет иметь объем от 6 до 16 ГБ, тогда как старшая версия предложит от 8 ГБ до 18 ГБ.

Кроме того, оба смартфона линейки Redmi Note 13 Pro смогут похвастаться основной камерой с разрешением 200 Мп, ультраширокоугольным датчиком на 8 Мп и вспомогательным сенсором с разрешением 2 Мп.

Емкость аккумулятора в Redmi Note 13 Pro составит 5160 мАч, а в Note 13 Pro+ — 5000 мАч. Мощность зарядки и используемый в смартфонах чип не уточняются.