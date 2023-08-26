Специалисты DxOMark протестировали экран складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold5 и признали его лучшим на рынке.

По результатам тестирования, экран смартфона набрал 152 балла, благодаря чему Galaxy Z Fold5 оказался на первом месте в общем рейтинге. Второе и третье место делят складной Google Pixel Fold и Honor Magic5 Pro, получившие 151 балл.

Эксперты похвалили в Galaxy Z Fold5 хорошую точность цветопередачи и яркость для видеоконтента в формате HDR10, хорошую читаемость при любых условиях освещения и плавную работу экрана. К недостаткам дисплея отнесли то, что при солнечном свете режим высокой яркости придает демонстрируемой картинке неестественный вид, а также заметную складку на месте сгиба экрана.

Samsung Galaxy Z Fold5 оснащен двумя дисплеями — внутренним складным экраном диагональю 7,6 дюйма, а также внешним на 6,2 дюйма. В обоих случаях используется матрица Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц.