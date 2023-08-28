Инсайдер поделился подробностями об осенних презентациях Apple

Инсайдер и журналист Марк Гурман поделился свежими подробностями о презентациях Apple, которые пройдут осенью этого года.

© Российская Газета

В своем материале в Bloomberg он подтвердил ранее вышедшие утечки о том, что основное мероприятие состоится 12 сентября. В этот день покажут смартфоны iPhone 15, умные часы Apple Watch Series 9 и защищенную версию Ultra. Предварительно известно, что прием предзаказов на iPhone стартует 15 сентября, а сами продажи - 22 сентября.

Гурман также рассказал, что структура этой презентации будет аналогична презентации iPhone 14: организаторы покажут онлайн заранее записанное видео и проведут мероприятие в штаб-квартире Apple, в рамках которой гости смогут протестировать iPhone 15 и новые Apple Watch.

Кроме того, инсайдер сообщил, что запуск первых компьютеров Mac на базе однокристальной системы Apple M3 должен пройти в октябре, однако пока неизвестно, будет ли компания устраивать официальное мероприятие или же просто выпустит пресс-релиз.