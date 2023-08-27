Эксперт перечислила способы пережить магнитную бурю

Земля переживает пик магнитной бури. Кандидат медицинских наук, невролог Марина Аникина в эфире телеканала «МИР 24» заявила, что доказано снижение синтеза мелатонина, гормона сна, при геомагнитной активности.

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«Несмотря на то, что идут дискуссии о том, есть метеозависимость или нет, по статистике, около 15% населения испытывают те или иные проблемы со здоровьем в дни геомагнитных бурь. Нарушение самочувствия зависит от изменения синтеза некоторых нейромедиаторов. Изучено влияние геомагнитной активности на синтез мелатонина и, поскольку он напрямую связан с уровнем серотонина, вся нейрохимическая цепочка подвергается изменению», – объяснила врач.

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В дни повышенной солнечной активности, по словам эксперта, ухудшение самочувствия могут отмечать как гипертоники, так и гипотоники. В группе риска находятся дети и в большей степени подростки, переживающие критические моменты взросления организма. Они могут испытывать головокружение, тошноту, нарушения сна, эмоционального фона.

Марина Аникина отмечает, что в такие дни нужно в целом более бережно относиться к организму, прислушиваться к нему. Рекомендуется снизить нагрузку и на нервную систему, и на пищеварительный тракт. Стоит отказаться от тяжелой пищи, избыточной пищи и уделить внимание питьевому рациону, поскольку при геомагнитной активности может быть риск повышенного тромбообразования.

Врач заявила, что для соблюдения водного баланса человек в день должен выпивать 30 мл воды на килограмм веса или хотя бы не меньше одного литра в день. Если по каким-то причинам человек не пьет воду, он может заменить ее на некрепкий травяной чай и подобный напиток.

Эксперт советует также снизить физическую активность, в том числе и тем, кто регулярно занимается спортом. А также интеллектуальную нагрузку, чтобы избежать повышения давления и головной боли. В дни геомагнитных бурь рекомендовано больше отдыхать и следить за качеством сна.