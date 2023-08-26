Инсайдер показал новый смартфон Xiaomi задолго до выхода

Гватемальский видеоблогер с YouTube-канала Eufracio López 502 опубликовал видео с распаковкой еще невышедшего смартфона Xiaomi 13T, раскрыв его дизайн и характеристики. Вскоре это видео было удалено, сообщает портал XiaomiUI.

© Газета.Ru

Судя по фото и видео, сохранившемся в сети, Xiaomi 13T унаследует дизайн представленного ранее в Китае Redmi K60 Ultra. При этом характеристики новинки будут попроще. Так, смартфон получит 6,67-дюймовый экран с 1,5K-разрешением, поддержкой HDR10+ и частотой обновления изображения 144 Гц. Также для новинки заявляется максимальная яркость флагманского уровня с показателем в 2600 нит.

Показанный блогером Xiaomi 13T оснащается 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а за его производительность отвечает субфлагманский чип MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Также утечка подтвердила наличие быстрой зарядки мощностью 67 Вт и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Базовая модель Xiaomi 13T получит основную камеру с разрешением 50 Мп, ультраширокоугольную на 13 Мп и 50-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальная камера будет представлена датчиком с разрешением 20 Мп. По слухам, старшая модель в линейке, Xiaomi 13T Pro получит более совершенные камеры, проработанные совместно с Leica, тогда как на фото базовой версии соответствующих пометок нет.