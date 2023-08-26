Илон Маск создал внутри соцсети X сервис рекрутмента

Социальная сеть X (ранее Twitter) запустила новый сервис для поиска персонала под названием X Hiring. Об этом сообщает портал Rozetked.

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X Hiring представляет собой платформу внутри социальной сети, которая позволяет верифицированным организациям публиковать вакансии на своих страницах. Для этого необходимо иметь подписку X Premium для организаций с золотой галочкой, стоимость которой начинается от $1000 в месяц.

Отмечается, что пока сервис X Hiring доступен в бета-версии и не работает во всех странах. Пример работы сервиса можно посмотреть на странице компании Vercel в соцсети.

X Hiring позволяет выставлять перечень вакансий, в котором указываются место работы, диапазон зарплаты и другие условия. При нажатии на вакансию пользователь переходит на сайт работодателя, где может отправить свое резюме.