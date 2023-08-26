Россия планирует отправить еще одну миссию на Луну

Глава Роскосмоса призвал «не делать трагедию» из провала «Луны-25», и выдвинул предположение о повторном полёте к Луне в 2026 году.

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов выразил интерес к возобновлению лунной миссии на Южном полюсе Луны в 2025–2026 годах. Он обсудил это с разработчиками станции «Луна-25» на встрече в НПО «Лавочкина». Эта миссия столкнулась с некоторыми трудностями, но Борисов подчеркнул, что это не должно остановить усилия по исследованию Луны.

Борисов подчеркнул, что инцидент с «Луна-25» должен быть воспринят не как катастрофа, а как возможность извлечь уроки и двигаться дальше в лунной программе. Он подчеркнул, что российские учёные и инженеры все ещё увлечены идеей исследования Луны.