Ученые нашли в панцирях черепах радиацию
Ученые смогли выяснить, что по панцирям черепах можно определить даты ядерных испытаний и других событий, которые сопровождаются радиоактивным загрязнением на их местах обитания.
Панцири черепах состоят из слоев кератина, которые формируются последовательно. Эти слои содержат информацию о примесях, которые находятся в воде и воздухе в определенный период жизни животного.
Изначально казалось, что радиоактивные изотопы трудно обнаружить в плотной структуре панциря. Однако оказалось, что кератин способен сохранять такую информацию.
Ученые провели сравнение полученных данных с датами ядерных испытаний и получили полное совпадение. Они надеются, что это новое открытие поможет в долгосрочном контроле за радионуклидами в природе, то есть различными радиоактивными элементами.