Ученые нашли в панцирях черепах радиацию

Ученые смогли выяснить, что по панцирям черепах можно определить даты ядерных испытаний и других событий, которые сопровождаются радиоактивным загрязнением на их местах обитания.

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Панцири черепах состоят из слоев кератина, которые формируются последовательно. Эти слои содержат информацию о примесях, которые находятся в воде и воздухе в определенный период жизни животного.

Изначально казалось, что радиоактивные изотопы трудно обнаружить в плотной структуре панциря. Однако оказалось, что кератин способен сохранять такую информацию.