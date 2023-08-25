Доисторический панцирный дракон обнаружен во Внутренней Монголии

Китайские археологи при проведении раскопок в городе Чифэн, расположенном на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере страны, обнаружили неолитического панцирного дракона.

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Об открытии сообщает издание Global Times. Речь идет об изделии - драконе, который был изготовлен из раковин мидий. Открытие является важной находкой, поскольку заполняет собой пробел в знаниях о символизме, а именно о символах в виде дракона, которые были характерны для раннего периода культуры Хуншань.

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Как отметил в беседе с изданием Сун Цзиньшань, президент Института культурных реликвий и археологии Внутренней Монголии, найденный панцирный дракон появился гораздо раньше, чем известный науке культовый дракон С-образной формы, изготовленный из нефрита и также относящийся к неолитической культуре Хуншань.

По словам Ху Чунбо, руководителя раскопок, длина артефакта составляет около 20 сантиметров. Он буквально был собран из нескольких раковин мидий, которые образуют его голову, тело и хвост. Рядом с ним были обнаружены фрагменты двух керамических изделий, которые тоже типичны для культуры Хуншань.

Эксперты отмечают, что панцирный дракон сделан куда более реалистично, чем более поздние нефритовые драконы. Неизвестный мастер довольно детально изготовил зубы и хвост. Кроме того, форма этого изделия представляет собой не традиционного С-образного дракона, которого изображали со свернувшимся телом. В данном случае дракон изображен во всю длину своего тела, весьма натурально.

Археологи отмечают и то, что ранее нефритовые артефакты культуры Хуншань находили только в элитных гробницах. А вновь найденный дракон находился не в захоронении. Хотя участок, где его нашли, возможно, имел сакральный смысл для местного населения. Не исключено, что это был не просто символ, а ключ к духовному миру для простых людей, которые жили в местных деревнях.