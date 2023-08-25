НАСА перенесло запуск Crew Dragon к МКС с космонавтом Борисовым

НАСА перенесло запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту к Международной космической станции (МКС) с 25 на 26 августа. Об этом сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Пуск ракеты Falcon 9 с Crew Dragon в рамках миссии Crew-7 состоится 26 августа в 10:27 по московскому времени.

Кроме Борисова, к МКС отправятся американский астронавт Жасмин Могбели, европейский астронавт Андреас Могенсен и японский астронавт Сатоши Фурукава. На околоземной орбите экипаж должен провести около полугода.