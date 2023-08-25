Статуя атланта обнаружена в городе майя Чичен-Ица

В Мексике сотрудники Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили скульптуру атланта во время изыскательских работ, проводившихся в преддверии открытия новой археологической зоны в городе майя Чичен-Ица.

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Краткий отчет об открытии опубликован на сайте INAH. Древний город Чичен-Ица расположен на полуострове Юкатан. Новая археологическая зона уже в начале сентября будет открыта для посещения. В преддверии этого события археологи обследовали дорогу, которая ведет к новому, недавно обнаруженному археологическому участку.

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Во время обследования археологи и нашли скульптуру высотой 90 сантиметров и шириной 45 сантиметров. Древний персонаж изображен с поднятыми вверх руками, в которых он держит какой-то предмет. Человек изображен в богатой одежде. Эксперты установили, что находка представляет собой статую атланта.

Фигуры атлантов - это антропоморфные статуи, изготовленные народами доколубмовой Мезоамерики. Свое название они получили в честь подобной европейской традиции - древние греки изображали Атланта с поднятыми вверх руками, которыми он поддерживал мир. Скульптуры Мезоамерики тоже изображались с поднятыми вверх руками, поэтому их и прозвали фигурами атлантов.

Встречаются они не очень часто. Считается, что такие скульптуры были особенно характерны для культуры тольтеков, существовавшей в доколумбовой Мезоамерике. Есть мнение, что они представляли собой статуи воинов-тольтеков. Однако фигуры атлантов изготавливали также ольмеки и майя. Например, ранее в Чичен-Ице, а это город майя, уже было обнаружено несколько подобных скульптур.

Сообщается, что вновь найденный артефакт достаточно хорошо сохранился. Он датирован периодом между 800 и 1200 годами нашей эры. Скульптура выполнена в классическом стиле.

Обращает на себя внимание одежда мужчины - он представлен в богатом одеянии, состоящем из повязки на голове, нагрудника из четырех рядов нефритовых бус, браслетов и длинных "наушников". Привлекают внимание и хорошо прорезанные черты его лица.