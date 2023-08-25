Путин поручил рассмотреть вопрос создания космических аппаратов для предельно низких орбит
Президент РФ Владимир Путин поручил Роскосмосу и Агентству стратегических инициатив (АСИ) изучить вопрос создания космических аппаратов для предельно низких орбит (до 200 км), а также изготовления опытных образцов подобных аппаратов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшегося 29 июня.
"[Поручаю] рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний", - говорится в поручении.
Ответственными указаны глава Роскосмоса Юрий Борисов и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
Срок исполнения поручения - до 1 декабря.