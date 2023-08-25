Путин поручил рассмотреть вопрос создания космических аппаратов для предельно низких орбит

Президент РФ Владимир Путин поручил Роскосмосу и Агентству стратегических инициатив (АСИ) изучить вопрос создания космических аппаратов для предельно низких орбит (до 200 км), а также изготовления опытных образцов подобных аппаратов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшегося 29 июня.