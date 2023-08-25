Пользователи Windows 11 столкнулись с критической ошибкой

Пользователи ОС Windows 11 пожаловались на появление критической ошибки после установки актуального обновления. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты портала обратили внимание, что жалобы на ОС от Microsoft участились после выхода обновления KB5029351. Владельцы ПК рассказали, что после установки апдейта столкнулись с появлением распространенной ошибки BSOD. Ошибка возникала с кодом UNSUPPORTED_PROCESSOR («Неподдерживаемый процессор»).

По словам специалистов медиа, проблема может быть связана с материнскими платами от MSI — владельцы компьютеров с платами других брендов не жаловались на неполадки. В том числе сбой зафиксировал редактор The Verge Том Уоррен: «Я лично столкнулся с проблемой на игровом ПК с Windows 11, оснащенном процессором Intel Core i9-13900KS на материнской плате MSI MPG Z690 Carbon Wi-Fi».

В Microsoft отреагировали на проблему, пообещав расследовать инцидент и сообщить о результатах проверки. Журналисты издания отметили, что критическую ошибку можно устранить, если откатиться до предыдущей версии ОС и удалить проблемное обновление.