Магнитные бури сегодня 25 августа: прогноз геомагнитной обстановки

Магнитные бури, связанные с активностью Солнца, оказывают воздействие на наш мир.

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Каждый регион может по-разному почувствовать эти изменения. “Рамблер” более детально расскажет, какой прогноз геомагнитной обстановки ожидает различные части мира сегодня, 25 августа.

Средний показатель геомагнитной обстановки на сегодня

Прогноз геомагнитной обстановки в России на сегодня показывает, что индекс Kp (индикатор магнитной бури) составляет 3, что соответствует умеренному уровню активности. Это означает, что магнитные бури не достигнут высокой интенсивности, но могут оказать некоторое воздействие на технические системы и электронные устройства.

Прогноз магнитных бурь для разных городов

На данный момент восьмёрка городов оказалась под воздействием магнитных бурь. В столице России, Москве, и культурной столице, Санкт-Петербурге, геомагнитная обстановка неблагоприятная. Электронные устройства и связь в этих городах могут испытать некоторые трудности из-за магнитных бурь. В Новосибирске также ожидается умеренная геомагнитная активность, которая может повлиять на технические системы. Жители столицы Урала, Екатеринбурга, также могут почувствовать изменения в магнитной обстановке.

На юге России, в Ростове-на-Дону, сегодняшний день ожидается спокойным с точки зрения геомагнитной активности. Тем не менее, в столице Красноярского края, Красноярске, может возникнуть умеренная геомагнитная обстановка. Горожане Владивостока также могут ощутить изменения в магнитном поле Земли. Севастополь на южном побережье острова Таврического также попадает под воздействие магнитных бурь.

Заключение