Загадочное темное пятно на Нептуне впервые обнаружено с Земли

Астрономы с помощью Очень Большого Телескопа ESO (VLT) наблюдали за Нептуном и впервые с помощью земного телескопа ученые обнаружили большое темное пятно на его поверхности. Рядом с ним ученые заметили появление яркого пятна меньшего размера. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.Большие пятна — обычное явление в атмосферах планет-гигантов. С, самым известным из них является Большое красное пятно Юпитера.

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На Нептуне темное пятно было впервые обнаружено космическим кораблем NASA Voyager-2 в 1989 году, а несколько лет спустя оно исчезло. Астрономы всегда задавались вопросом о природе этих недолговечных пятен.Исследователи использовали Очень Большой Телескоп ESO (VLT) и спектрограф Multi Unit Spectroscope Explorer (MUSE). MUSE — это 3D-спектрограф, который позволяет астрономам наблюдать весь астрономический объект, такой как Нептун, за один раз. Для каждого пикселя инструмент измеряет интенсивность света в зависимости от его цвета или длины волны. В результате можно получить 3D-набор изображений, в котором каждый пиксель имеет полный спектр света.

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Всего MUSE измеряет более 3500 цветов. Прибор спроектирован с учетом преимуществ адаптивной оптики, которая корректирует турбулентность в атмосфере Земли, в результате чего изображения получаются более четкими. Без комбинации этих технологий изучение темного пятна Нептуна с земли было бы невозможно.

Разные длины волн позволяют ученым исследовать разные глубины атмосферы Нептуна. Астрономы исследовали спектральные изображения и определили высоту, на которой темное пятно находится в атмосфере планеты. Спектр также предоставил информацию о химическом составе различных слоев атмосферы, что дало команде подсказку о том, почему пятно кажется темным. В атмосфере Нептуна есть тонкий слой дымки из частиц метанового льда. Астрономы выяснили, что темные пятна, скорее всего, появились из-за потемнения частиц аэрозоля в слое ниже основного видимого слоя дымки планеты, и это объясняет появление темных пятен. Помимо этого, наблюдения также дали неожиданный результат.

«В процессе мы обнаружили редкий тип глубоких ярких облаков, который никогда раньше не был идентифицирован, даже из космоса», — пишут авторы исследования.

Этот редкий тип облаков появился в виде яркого пятна рядом с основным темным пятном. Данные VLT показали, что новое «глубокое яркое облако» находилось в атмосфере на том же уровне, что и основное темное пятно. Это совершенно новый и не наблюдаемый ранее тип явлений.